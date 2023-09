Monza, la mostra dedicata all’arte realizzata con l’Intelligenza Artificiale

Presso la Villa Reale di Monza, si terrà la mostra The Rights from Future Generations – A Perspective on (A)rt and (I)nnovation, dal 1 al 30 settembre l’iniziativa porta in Italia il confronto fra l’arte creata dall’uomo e quella creata dall’Intelligenza Artificiale.

The Rights from Future Generations – A Perspective on (A)rt and (I)innovation è un progetto artistico che propone per la prima volta in Italia e nel mondo un confronto diretto tra opere realizzate da artisti e prodotte tramite l’Intelligenza Artificiale (AI).

Alla base della ricerca vi è l’innovativa intuizione di dare il medesimo input all’opera umana e all’opera creata tramite AI e la successiva riflessione che sorge comparando le 2 forme espressive.

L’esposizione sostenuta dal Consorzio della Villa Reale e Parco di Monza e patrocinata dal Comune offre 2 percorsi espositivi per un totale di 24 opere: 12 realizzate dall’uomo e 12 dall’intelligenza artificiale.

Le opere sono dedicate al tema dei diritti umani nella società del futuro, ma non viene comunicato ai visitatori l’origine delle stesse, ossia se siano state realizzate dall’uomo o dall’intelligenza artificiale: i visitatori tramite un sondaggio potranno esprimere il loro parere su chi sia l’autore delle opere. Per tutta la durata della mostra verranno organizzati incontri e conferenze dedicate al tema dell’intelligenza artificiale e al suo impatto sulla società contemporanea da un punto di vista artistico, filosofico, antropologico e scientifico.

Fonte: comune di Monza