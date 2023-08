Monza, cedole librarie scolastiche in formato digitale

Dall’ anno scolastico 2023/2024, le cedole librarie non saranno più distribuite in formato cartaceo, ma in formato digitale per gli alunni residenti che frequentano le scuole primarie cittadine. La cedola libraria dematerializzata è l’alternativa digitale alla cedola cartacea e si concretizza in un credito digitale, corrispondente al valore della cedola stessa, funzionale al ritiro dei libri di testo della scuola primaria e associato alla tessera sanitaria degli alunni residenti nel Comune di Monza.

Presso il cartolibraio prescelto per la fornitura dei libri sarà sufficiente presentare la tessera sanitaria del figlio per impiegare l’importo assegnato e ritirare i testi, gli alunni non residenti, quest’anno, potranno utilizzare la cedola libraria cartacea.

Per la Scuola Primaria a partire dall’anno scolastico 2023/24 il Comune di Monza adotterà le cedole librarie dematerializzate che sostituiranno le cedole cartacee e serviranno per ritirare i libri di testo presso le librerie accreditate.

Cosa è la cedola libraria dematerializzata? E’ un’alternativa digitale alla tradizionale cedola cartacea; la cedola cartacea è sostituita da un credito, corrispondente al valore della cedola stessa, associato alla tessera sanitaria degli alunni residenti nel Comune di Monza, disponibile esclusivamente per il ritiro dei libri di testo della scuola primaria.

Come si ottiene e come si utilizza la cedola dematerializzata?

1. La cedola è riconosciuta automaticamente agli alunni residenti nel Comune di Monza frequentanti una scuola primaria;

2. Il valore delle cedole librarie è associato alla tessera sanitaria dell’alunno

3. Consultare l’elenco dei cartolibrai convenzionati per conoscere dove poter prenotare e ritirare i libri di testo;

4. Presentare al cartolibraio la tessera sanitaria del figlio per utilizzare l’importo della cedola dematerializzata e ritirare i libri di testo.

Come funzionano le cedole dematerializzate?

Sulla base dei dati forniti dalla scuola frequentata da ogni alunno, il valore delle cedole librarie è reso disponibile sulla tessera sanitaria dell’alunno. Per il ritiro dei libri di testo il genitore/tutore dell’alunno deve presentarsi presso un cartolibraio convenzionato con la tessera sanitaria del figlio e fornire informazioni riguardo alla data di nascita e alla scuola, classe e sezione frequentata dal figlio.

Fonte: comune di Monza