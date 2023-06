Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’ANPR: adeguamenti tecnico-operativi

Con Circolare n.78 del 15 giugno 2023 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) mette a disposizione degli enti interessati adeguamenti tecnico-operativi in ordine alle modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’ANPR per l’erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l’utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile.

La Circolare ha ad oggetto precisamente il “Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, del 18 ottobre 2022 adottato ai sensi dell’art.62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante “Modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per l’erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l’utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile”. Adeguamenti tecnico-operativi”.

In premessa si ricorda che con circolare n. 8 del 30 gennaio 2023 il Dipartimento ha illustrato i contenuti del decreto indicato in oggetto, con il quale è stata disciplinata la completa informatizzazione dei registri dello stato civile tenuti dai Comuni (nascita, matrimonio, unione civile, cittadinanza e morte), centralizzando i relativi atti in un unico archivio nazionale gestito da questo Ministero (ANSC).

L’Archivio sarà fruibile per i Comuni attraverso due modalità: tramite la web application, che consente la diretta accessibilità mediante lo specifico sito web, oppure tramite i Servizi Cooperativi, in cui è prevista l’integrazione con i gestionali comunali. Entrambe le soluzioni sono integrate con il sistema centrale dell’Archivio e permettono di gestire tutte le attività dello stato civile.

I Comuni possono scegliere di utilizzare l’una o l’altra modalità di fruizione dei servizi in maniera esclusiva oppure ibrida.

Fonte: DAIT