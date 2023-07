MIT: trasporto ferroviario: 125mln per rinnovo del materiale rotabile per il trasporto merci

Su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Commissione Europea ha approvato lo schema di finanziamento di 125 mln. destinati all’ammodernamento di locomotive e carri destinate al trasporto ferroviario di merci.

La misura approvata fa parte del Piano Nazionale Complementare (PNC), il programma di investimenti nazionali a supporto del PNRR finalizzato all’acquisto di nuove locomotive (per un importo di 60 mln.) e di nuovi carri (per un importo di 65 mln.) che contribuiranno al rinnovamento del parco mezzi circolanti e garantiranno una maggiore sicurezza ed efficienza oltre a favorire il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Il finanziamento è diretto alle imprese del settore ferroviario merci e della logistica, detentori o proprietari di locomotive e carri merci, che operano sul territorio italiano e coprirà fino al 30% del costo di acquisto in caso di rottamazione di vecchi veicoli, fino al 20% in caso di acquisto senza rottamazione.

La Commissione Europea ha approvato la misura concludendo che il sostegno è proporzionato, in quanto limitato al minimo necessario, ed ha anche limitato l’impatto sulla competitività e il commercio tra Stati Membri, oltre a promuovere il trasporto ferroviario, in linea con gli obiettivi della strategia europea per una mobilità più sostenibile e del Green Deal europeo.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti