Mit: Interporti, via libera a 11 milioni per il completamento della Rete nazionale

E’ in corso di registrazione, presso gli organi di controllo amministrativo, il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Traporti del 4 ottobre 2023 che ripartisce 11 milioni di euro per il completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

Il dettaglio sul riparto delle risorse, che provengono dal Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per gli anni 2023 e 2024, è disponibile in questa tabella.

Si tratta di una misura di particolare rilevanza in quanto, trattandosi di un cofinanziamento, a fronte del contributo pubblico di 11.152.370 euro, i privati apportano risorse per ulteriori 19.076.993 euro per un investimento complessivo di 30.229.363 euro.

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti