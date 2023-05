MIT: Bonus patenti, sbloccati i buoni patente sospesi

Sono pronti 855.000 euro per far fronte all’erogazione del bonus patente per ulteriori 342 richieste, sospese in una prima fase in quanto eccedenti le risorse disponibili.

Gli uffici del Ministero e della competente Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto hanno verificato l’ulteriore disponibilità del fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’anno 2023 e hanno proceduto alla riattivazione dei buoni emessi e sospesi.

I beneficiari di buoni riattivati riceveranno una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di domanda e avranno 60 giorni per l’attivazione presso una delle autoscuole accreditate, in via di ultimazione i controlli per rendere attivi ulteriori buoni tra quelli già emessi e sospesi.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti