In GU Serie Generale n. 278 del 28 novembre 2023 la Legge n. 169 del 27 novembre 2023 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio” in allegato alla stessa le modifiche apportate in sede di conversione.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale disponibile il testo del decreto coordinato con la legge di conversione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale