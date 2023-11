Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale

In GU Serie generale n. 266 del 14 novembre 2023 la LEGGE 13 novembre 2023, n. 159 con cui è conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonche’ per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella stessa Gazzetta è disponibile il Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Fonte: Gazzetta Uffciale