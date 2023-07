Ministero del Turismo: via alle domande a valere sul Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica

Il Ministero del Turismo informa che come definito all’Art. 7 dell’Avviso pubblico del 07 giugno 2023, a prot. con n. 11013/23, è possibile dal 17 luglio 2023 ore 12:00 accedere alla piattaforma informatica realizzata dal Ministero del Turismo al seguente link per effettuare domanda di finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

Per i dettagli circa la partecipazione, e altre info utili, si rimanda all’avviso e la relativa pagina web (link)

Fonte: Ministero del Turismo