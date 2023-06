Milano tra le 10 città vincitrici del bando Bloomberg per le infrastrutture ciclabili

Il Comune di Milano è tra le 10 città del mondo vincitrici del bando promosso da Bloomberg philanthropies per realizzare piste ciclabili e riceverà un finanziamento di 400.000 dollari. I nomi dei vincitori della “Bloomberg initiative for cycling infrastructure (BICI)” sono stati annunciati in occasione della Giornata mondiale della Bicicletta, lo scorso 3 giugno.

L’obiettivo di BICI è aiutare le città a incentivare la mobilità sostenibile, rivitalizzare i quartieri e promuovere la salute e il benessere dei cittadini. Condotto in collaborazione con la Global designing cities initiative (GDCI), oltre ai finanziamenti per attuare le proposte, ogni città vincitrice riceverà anche assistenza tecnica da GDCI per lo sviluppo e la progettazione di infrastrutture ciclabili, la raccolta di dati e il coinvolgimento dei cittadini.

Oltre a Milano, le città vincitrici sono: Fortaleza (Brasile), Addis Abeba (Etiopia), Bogotà (Colombia), Lisbona (Portogallo), Mombasa (Kenia), Pimpri-Chinchwad (India), Quelimane (Mozambico), Tirana (Albania) e Wellington (Nuova Zelanda).

Le 10 città vincitrici si trovano in 10 Paesi di 5 continenti e rappresentano 15 milioni di residenti; i vincitori sono stati selezionati tra 275 domande presentate tra il 10 novembre 2022 e il 3 febbraio 2023, da città con oltre 100.000 residenti.

Milano si è candidata con un progetto capace di dare continuità ad un itinerario ciclabile portante, servire gli istituti scolastici e rispondere alle esigenze legate agli spostamenti casa-scuola, creando occasioni di riqualificazione per aumentare la qualità dello spazio urbano e la sicurezza per tutti gli utenti della strada; l’itinerario ha una lunghezza di 6 km.

“Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per questo premio, ha detto Arianna Censi, Assessore alla Mobilità del Comune di Milano, e di poter contare su una struttura capace di presentare un progetto che ha vinto, capace di primeggiare tra 275 proposte grazie al sostegno di Legambiente, Ciclobby e Massa Marmocchi Milano che hanno supportato il progetto con una lettera di interesse e Milano potrà contare su un itinerario ciclabile che attraversa un territorio che ospita 40 scuole”.

Bloomberg philanthropies convocherà le 10 città vincitrici dal 26 al 29 giugno 2023 a Londra, offrendo agli amministratori locali l’opportunità di incontrarsi, scambiare idee, iniziare la pianificazione del progetto e imparare dagli esperti di progettazione urbana di GDCI.

Fonte: comune di Milano