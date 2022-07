Milano sperimenta i veicoli a guida autonoma per le consegne a domicilio

Si tratta della prima volta, in un contesto pubblico cittadino, in cui viene provato un mezzo a guida autonoma che si muove liberamente interagendo con una moltitudine di soggetti per svolgere i compiti di volta in volta assegnati e relativi al recapito di merci e Cascina Merlata è la località prescelta per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma su strada destinati alle consegne a domicilio.

Il veicolo si muoverà nel distretto di Cascina Merlata in modo libero e senza seguire percorsi predefiniti, lasciando alla sensoristica l’incarico di non creare incidenti.

L’autorizzazione alla sperimentazione in ambito urbano è stata ottenuta dalla collaborazione tra il Comune di Milano e il Dipartimento per la Trasformazione digitale, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile.