Milano da leggere, ebook gratuiti per riscoprire la città

Riparte “Milano da leggere“, l’8 edizione dell’iniziativa ideata dal Sistema bibliotecario di Milano per promuovere la lettura tramite una selezione di libri digitali scaricabili gratuitamente dal sito www.comune.milano.it/milanodaleggere.

Quest’anno la rassegna invita a passeggiare per Milano accompagnati da poeti e scrittori che l’hanno vissuta e raccontata, attraversando la città dal centro ai quartieri, alla scoperta del suo volto attuale e della memoria stratificata nei luoghi.

I titoli sono fruibili gratuitamente grazie alla partecipazione di autori ed editori che hanno messo a disposizione le opere, il download sarà possibile anche dai manifesti e dagli schermi in giro per la città. Grazie ad ATM S.p.A., partner tecnico, “Milano da leggere” sarà diffusa sulla rete della metropolitana e dei mezzi di superficie per intercettare sempre più i lettori nei loro percorsi.

L’edizione 2023 riprende la formula inaugurata nella scorsa stagione: gli ebook usciranno a distanza di 3 settimane l’uno dall’altro, e ogni ebook resterà disponibile per 30 giorni, “passando il testimone” al successivo. Le letture ci accompagneranno per tutta l’estate, in modo da offrire l’opportunità di conoscere Milano a chi, visitatore o cittadino, vorrà seguire le suggestioni proposte.

“La traversata di Milano” di Maurizio Cucchi (Mondadori) inaugura l’8 edizione della rassegna, procedendo a zig-zag per le strade della città, fra ritmi lenti e connessioni veloci.

La frenesia, che si vorrebbe sinonimo di Milano, arretra davanti all’immobilità delle statue. È questo lo spunto narrativo scelto da Giuseppe Cozzi e Pino Landonio con “Andar per monumenti” (Meravigli edizioni): quello delle oltre 140 statue che ornano i parchi e le piazze della città; gli autori vanno a risvegliarle guadagnandone storie, memorie e curiosità.

La passeggiata che ci propone Stefano Bartezzaghi in “M. Una metronovela” (Einaudi) è scandita dalle fermate della metropolitana; tra viaggi sotterranei ed emersioni in superficie si snoda un racconto che lascia spazio a ricordi, incontri, fantasie e apre a divagazioni narrative e linguistiche.

Il viaggio per Milano prosegue con “Quartieri di poesia” (Meravigli edizioni) passa la parola ai poeti milanesi di nascita o di adozione, che raccontano i quartieri dove vivono o hanno vissuto; stili e approcci differenti compongono un ritratto sentimentale di Milano da Porta Venezia e Porta Vittoria, a Sarpi, Isola, Casoretto, Lorenteggio, QT8, Bovisa.

Una selezione tratta da “Milano in 10 passeggiate” di Andrea Kerbaker (Rizzoli) e altri suggerimenti di lettura chiuderanno la rassegna e apriranno a nuove esplorazioni, questa edizione di “Milano da leggere” è un preludio alla piattaforma digitale “Letteratura esperienza turistica a Milano (LET-MI)” che entro la fine dell’anno consentirà di percorrere la città guidati dalla storia e identità letteraria: il progetto, finanziato dal Ministero del Turismo, premia l’adesione di Milano dal 2017 alla rete delle Città creative UNESCO della letteratura.

Fonte: Comune di Milano