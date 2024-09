MePA, al via un nuovo percorso formativo gratuito SNA per i dipendenti pubblici

È disponibile un nuovo percorso formativo gratuito promosso dalla SNA – Scuola nazionale dell’Amministrazione in collaborazione con CONSIP e MEF, rivolto ai dipendenti pubblici impegnati nelle procedure di acquisto, finalizzato a fornire competenze approfondite sull’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Questo corso rappresenta un’importante occasione per consolidare le conoscenze operative necessarie alla gestione degli acquisti sottosoglia attraverso il portale acquistinretepa.it, gestito da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il corso si propone di offrire una preparazione completa su:

● L’utilizzo delle funzionalità del portale MePA;

● La gestione delle Richieste di offerta (RDO) Semplici ed Evolute;

● L’ottimizzazione delle attività di acquisto tramite l’Ordine a Catalogo.

Strutturato in moduli didattici indipendenti, per una durata complessiva di circa 5 ore, il percorso formativo garantisce massima flessibilità e, al termine, consente di ottenere un attestato di partecipazione attraverso un breve test di valutazione. Oltre ad arricchire le proprie competenze professionali, portando a termine a questo corso, ciascun partecipante contribuirà attivamente al raggiungimento del target 2024 della Strategia Professionalizzante, fondamentale per l’attuazione degli obiettivi del PNRR, offrendo così un apporto concreto allo sviluppo e alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

Tutte le informazioni di dettaglio sul corso e sulle modalità di iscrizione sono disponibili a questo link

Il corso è frutto della collaborazione SNA – MEF – CONSIP ed è erogato sulla piattaforma FNA – PNRR Academy, CLICCA QUI

Per assistenza sulle problematiche tecniche si può scrivere all’indirizzo e-mail: aggiornamentorup@itaca.org