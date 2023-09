L’Università di Milano-Bicocca presenta Custodi Digitali, il progetto di educazione digitale per i bambini

L’Università di Milano-Bicocca, insieme alle associazioni SICuPP (Società Italiana Cure Primarie Pediatriche) e MEC (Media Educazione Comunità), ha presentato presso la sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, “Custodi Digitali” un progetto di educazione digitale destinato ai bambini e alle loro famiglie.

L’iniziativa coinvolge il pediatra di famiglia rivestendolo di una responsabilità e un ruolo inedito come soggetto deputato all’educazione digitale dei bambini coinvolgendo i genitori. L’obiettivo del progetto Custodi Digitali è che il pediatra di famiglia, con gli strumenti messi a disposizione dal progetto, possa introdurre il tema della corretta gestione dei dispositivi digitali in maniera sistematica, promuovendo un utilizzo più consapevole nei genitori.

Si tratta del 1°modello di intervento sistemico di educazione digitale dalla nascita realizzato in Italia, il fulcro della proposta sono i consigli per i genitori sulla gestione dei dispositivi digitali in famiglia, specifici per le diverse fasce di età dei bambini, e dati ai genitori fin dai primi mesi di vita del bambino.

La sperimentazione svolta e i materiali prodotti saranno presentati da Marco Grollo (Associazione MEC), Marco Gui (Università Milano-Bicocca), Paolo Becherucci (SICuPP) e Alberto Pellai psicoterapeuta, e scrittore.

Il tema del benessere digitale e le attività di formazione e ricerca sono la cornice dell’Accordo Quadro promosso da Bicocca-Sicupp-MEC per dare una risposta ad una evidenza emersa negli ultimi anni e documentata da studi scientifici: l’arrivo degli schermi nella fascia di età 0/6 anni e il suo impatto nella crescita e nello sviluppo dei bambini.

Fonte: L’Università di Milano – Bicocca