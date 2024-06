L’Università di Milano-Bicocca lancia l’hub dell’innovazione Bicocca Pavilion

Si chiama Bicocca Pavilion ed è il nuovo hub dell’innovazione che l’Università di Milano-Bicocca lancia per permettere la nascita di un ecosistema urbano che porti alla creazione di nuove opportunità professionali e alla nascita di imprese entro il 2026.

Un luogo dedicato all’innovazione e alla valorizzazione della ricerca che metterà in relazione le eccellenze dell’Università di Milano-Bicocca con il mondo delle imprese. All’evento di presentazione, presso BiM, hanno partecipato, fra gli altri, Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Giovanna Iannantuoni, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Realizzato dall’Università insieme a BiM – dove Bicocca Incontra Milano, Bicocca Pavilion è un progetto di rigenerazione urbana fondato sulla collaborazione tra pubblico e privato e teso a sviluppare idee, progetti, start-up e nuovi business che abbiano un impatto positivo sulla società.

L’edificio, inaugurato all’inizio del 2025, sorgerà all’interno della nuova piazza verde di BiM – dove Bicocca Incontra Milano, il progetto di rigenerazione urbana nel cuore di Bicocca. Grazie al supporto strategico di Cariplo Factory, è stata disegnata una struttura unica in grado di convergere le migliori competenze sia nell’ambito delle scienze sociali che in ambito deep tech. Questo tratto distintivo permetterà lo sviluppo di progetti di “innovazione responsabile” originati dalla connessione tra il mondo delle imprese, a partire da quelle in BiM e nel distretto Bicocca, il mondo universitario e gli attori della società civile, coinvolti attraverso attività che avranno luogo nell’Agorà del Pavilion.

All’interno di Bicocca Pavilion saranno sviluppati progetti di open innovation e di creazione di nuove imprese ad alto potenziale di crescita attraverso la metodologia del venture building: partendo dalla ricognizione e identificazione di un fabbisogno di mercato, le diverse tipologie di soggetti coinvolti avranno la possibilità di creare da zero una start-up da lanciare sul mercato, attivando e valorizzando gli asset unici dell’Università di Milano-Bicocca quali le competenze nell’ambito della ricerca applicata e traslazionale, il portfolio brevettuale, le strumentazioni, i laboratori e l’accesso alla comunità di talenti (studenti, ricercatori, data analyst) che la compongono.

Attraverso la sua architettura accogliente, aperta e inclusiva, il Pavilion promuove lo scambio di idee e conoscenze, l’incontro, la relazione e la collaborazione tra le persone, divenendo propulsore di innovazione e ricerca. A contrasto con le linee rigorose e geometriche degli edifici di Vittorio Gregotti, il Bicocca Pavilion presenta una forma libera, quasi circolare, che riflette la molteplicità di funzioni ospitate al suo interno.

Fonte: Università degli studi di Milano Bicocca