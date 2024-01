L’INPS attiva una piattaforma digitale destinata agli intermediari

L’INPS ha lanciato un nuovo portale digitale destinato agli intermediari tramite cui fruire di nuovi servizi per l’erogazione delle prestazioni individuali.

L’iniziativa dell’INPS, sostenuta dai fondi del PNRR, consiste in un nuovo portale digitale destinato agli intermediari tramite cui fruire di nuovi servizi per l’erogazione delle prestazioni individuali e rappresenta uno spazio digitale per l’inserimento e lo scambio di informazioni da parte dei diversi attori del processo istituzionale fra cui lo stesso Ente, gli istituti di Patronato, i soggetti deputati al controllo e gli stessi cittadini patrocinati. Tramite l’identificazione del cittadino attraverso l’uso dell’identità digitale, SPID o CIEID, è possibile attivare il fascicolo digitale patrocinato tramite cui ottenere i principali servizi sulla base del livello di accesso: inizialmente la piattaforma renderà disponibili le domande di prestazione in ambito pensioni.

Fonte: INPS