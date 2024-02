INPS predispone il servizio digitale per le domande sulla pensione anticipata

L’INPS ha proceduto ad aggiornare il sistema telematico per la presentazione delle domande di pensione anticipata in funzione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024: la piattaforma prevede una gestione delle informazioni coerente con le specifiche per la richiesta di pensione anticipata flessibile e per l’esercizio di opzione donna con la possibilità di inserire anche il numero dei figli.

La procedura è disponibile online previa accesso tramite identità digitale, SPID e CIEID, e l’apposita voce del menu di navigazione: per gli utenti meno avvezzi c’è la possibilità di fruire dei servizi offerti dagli istituti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Nel caso di presentazione di istanza per “Opzione donna”, la procedura contempla la possibilità per le lavoratrici interessate di inserire anche il numero dei figli.

Per effettuare la domanda è sufficiente accedere al sito (www.INPS.it), tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), e seguire il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” al cui interno è presente la “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, in alternativa è possibile presentare domanda utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Il Contact Center INPS è disponibile al n. verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al n. 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori), per chiarimenti è possibile consultare il messaggio n. 454 dell’1 febbraio 2024

Fonte: INPS