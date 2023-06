Linee guida per l’accesso dei Comuni ai dati ANPR attraverso la PDND – Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) ha emanato la Circolare n.73 del 31 maggio 2023 contenente le Linee guida e le istruzioni operative per l’accesso dei Comuni ai dati ANPR attraverso la PDND – Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art.50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 Codice dell’Amministrazione Digitale-CAD).

Il contesto è quello noto e rimanda all’articolo 62 comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 del CAD, come recentemente riformato, in si stabilisce che i Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell’ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza previste, per l’espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all’erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Per aderire alla PDND e utilizzame le funzionalità, occorre sottoscrivere un Accordo di adesione con la società PagoPA ed il DAIT a luglio 2022, ha sottoscritto con la Società PagoPA l’Accordo di adesione per integrare ANPR nella piattaforma PDND e rendere disponibili i propri servizi.

A tal riguardo questo Ministero ed il Dipartimento per la Trasfomazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la collaborazione di ANCl e ANUSCA, hanno individuato un elenco di e-service di ANPR, riportati nell’Allegato l alla circolare.

I Comuni che intendono fruire dei dati ANPR dovranno prelimina1mente registrarsi sulla PDND stipulando uno specifico Accordo di adesione con la Società PagoPA e sviluppare le interfacce applicative (c.d. API), necessarie per interrogare la banca dati ANPR, seguendo le istruzioni fomite nell’Allegato 2 della circolare.

Per consentire l’accesso agli e-service di ANPR tramite la PDND, al momento della richiesta di fruizione di un e-service, nell’apposita sezione della piattafonna, il Comune dovrà dichiarare di possedere i requisiti che legittimano la fruizione dei dati, indicare la· normativa di riferimento e le finalità di accesso. II Comune potrà fruire degli e-service indicati nell’elenco di cui all’allegato l ed assegnare le utenze agli operatori a tal fine autorizzati.

Il Comune avrà quindi l’onere di:

– individuare i soggetti legittimati all’accesso ai dati prescelti (e-service);

– adottare le misure di sicurezza previste dai sistemi ANPR e PDND e garantire il tracciamento degli accessi dei propri utenti;

– predisporre un idoneo sistema di monitoraggio delle interrogazioni al fine di verificare il rispetto delle finalità di accesso, tenuto conto che il correno utilizzo della piattaforma e la conformità rispeno a quanto dichiarato in fase di richiesta degli e-service potrà essere oggetto di monitoraggio tramite la PDND;

– predisporre il registro dei trattamenti dei dati. A tal fine, si allega, a titolo esemplificativo, un elenco delle finalità istituzionali e della relativa base giuridica (Allegato 3).

– informare tempestivamente la Società PagoPA (con le modalità indicate nell’Accordo di adesione stipulato) e il Ministero dell’interno (servizidemografici.prot@pec.interno.it), in caso di violazioni in materia di sicurezza.

Fonte: DAIT