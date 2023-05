Limiti del sindacato giurisdizionale in caso di vincolo di bene culturale

L’interesse culturale di un’opera viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto ‘storico’ – accertabile in via diretta dal giudice – bensì di fatto ‘mediato’ dalla valutazione affidata alla p.a.; ne consegue che il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella della p.a., dovendo di regola verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto (1).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 23/02/2023, n. 1878; Cons. Stato, sez. VI, 01/02/2023, n. 1135;

Difformi: non risultano precedenti difformi.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it