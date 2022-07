Legambiente Campania: nel Cilento il podio dei Comuni che differenziano meglio

Per il diciassettesimo anno inizia il suo viaggio Riciclaestate, la campagna di Legambiente Campania con il contributo di Conai, Consorzio nazionale imballaggi. La prima azione responsabile che da seguire è la corretta pratica della raccolta differenziata, che ci segue anche in vacanza. Un gesto semplice ma significativo, quello di separare e conferire i rifiuti in base al loro materiale, che rende la nostra vacanza sempre più green. Un lavoro di sensibilizzazione fatto attraverso i tantissimi laboratori didattici, info point, materiale informativo distribuito nelle numerose località turistiche, non solo zone costiere, ma anche città d’arte e aree naturalistiche. All’aeroporto di Capodichino saranno proiettati brevi video informativi sulla campagna. Un supporto prezioso non solo per i tanti cittadini e turisti ma anche per le amministrazioni locali che ogni anno si trovano a dover gestire un diverso e maggiorato carico insediativo che può inficiare la quantità e la qualità della raccolta differenziata. Da luglio a settembre volontari di Legambiente saranno presenti con nuove azioni, in numerose iniziative sulle spiagge campane, nelle piazze delle località turistiche nel rispetto della sicurezza, con momenti di informazione e sensibilizzazione per fare chiarezza sul corretto conferimento e accompagnare cittadini e turisti a fare meglio per aumentare la qualità e ridurre la produzione dei rifiuti e per sollecitare le amministrazioni ad introdurre tutti gli strumenti necessari per migliorare la loro gestione locale.

In particolare, dal 25 luglio al 5 agosto la carovana di RiciclaEstate attraverserà il Cilento. Nelle spiagge e nelle piazze da Scario a Paestum i nostri volontari porteranno in tour laboratori educativi per i più piccoli e workshop tematici per ragazzi e adulti. L’obiettivo è contrastare il cambiamento climatico partendo dai nostri comportamenti. “Ci avviamo – commenta Francesca Ferro, direttrice Legambiente – verso un’estate sempre all’insegna della prudenza ma con il gusto, dolce, di una nuova ripartenza e dove si comincia, si spera, ad intravedere la fine di un lungo e difficile periodo. Una ripartenza che però non deve farci perdere di vista le grandi sfide ambientali che siamo chiamati a contrastare e che la pandemica ci ha ancora di più drammaticamente ricordato. La crisi climatica, la grande sfida del nostro tempo, ci ribadisce che l’attenzione per la cura del nostro Pianeta non è più rimandabile e ci ricorda come le nostre piccole azioni possono avere un impatto significativo contribuendo al cambiamento. Con questo spirito anche quest’anno Riciclaestate, accompagna cittadini e turisti nei luoghi di vacanza e per sensibilizzare e informare sull’importanza della raccolta differenziata, promuovendo e facilitando la realizzazione di un’economia circolare made in Campania, attraverso l’avvio a riciclo e il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio con il risparmio di materie prime vergini e l’aumento dei livelli quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata”.

“Ricordare che la raccolta differenziata non va in vacanza può sembrare scontato – afferma Fabio Costarella, responsabile Piani di sviluppo al Centro-Sud di Conai – In realtà è sempre più importante. Sono i cittadini il primo anello della catena del riciclo: i rifiuti possono avere una nuova vita se tutti noi li differenziamo correttamente. Farlo anche nelle località di vacanza non è solo un segno di civiltà, ma anche un impegno importante per la tutela ambientale. La raccolta differenziata resta una buona pratica che richiede impegno e continuità: iniziative come Riciclaestate sono un’ottima occasione per aiutarci a non dimenticarlo e a tutelare le aree del nostro paese che, in queste settimane, ospitano grandi numeri di turisti”. In occasione del lancio di Riciclaestate Legambiente presenta la Summer Hit delle migliori performance estive dei Comuni costieri per quanto riguarda la raccolta differenziata. Dei 60 Comuni costieri campani analizzati sono 31 i Comuni che hanno raggiunto e superato, nel 2021, il 65% di raccolta differenziata come previsto dalla legge e dove si riscontrano molte delle migliori performance di raccolta differenziata. Il valore più alto dell’indice è stato osservato per il Comune di Montecorice mentre il valore più basso è stato osservato per il Comune di Castel Volturno. I Comuni in cui l’indice ha valori superiori a uno (1) hanno conseguito percentuali di raccolta differenziata nel mese di agosto superiori al valore soglia del 65%. I comuni di Montecorice, San Mauro Cilento, Centola, hanno conseguito elevate performance estive, infatti, a fronte di un significativo incremento della produzione di rifiuti ad agosto, con un aumento di oltre due volte il valore medio mensile annuo, hanno fatto registrare elevati valori di percentuale di raccolta differenziata nel mese di agosto incrementando anche rispetto al valore annuo.

Tra i Comuni sotto i 5.000 abitanti, insieme alle già citate performance di Montecorice, San Mauro Cilento, Centola troviamo anche gli ottimi risultati dei Comuni di Cetara e Conca dei Marini che migliorano i loro, già elevati, valori di raccolta differenziata anche in vista dell’aumento importante della produzione di rifiuti. Per i Comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti si evidenziano in particolare Ascea, Massa Lubrense e Monte di Procida che riescono a migliorare la differenziata, nonostante il carico insediativo dei turisti. Buone anche le performance di Casal Velino e di Camerota che mantengono una percentuale di raccolta differenziata sempre al di sopra del valore del 65%, seppur con un piccolo e fisiologico calo. Per i Comuni sopra i 15mila abitanti si evidenzia i risultati importanti dei comuni di Bacoli, Vico Equense, Pozzuoli, Pontecagnano Faiano e Sorrento che fanno registrare un aumento della produzione dei rifiuti nel mese di agosto ma riescono a migliorare o comunque a mantenere invariata la propria raccolta differenziata.