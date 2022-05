La formazione e la ricerca nei PaIS

È in programma il 30 e 31 maggio prossimi a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, il convegno dal titolo “La formazione e la ricerca nei Patti per l’Inclusione sociale del Reddito di Cittadinanza”, organizzato con il Laboratorio di Ricerca e Intervento di Educazione Familiare del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell’Università di Padova. Il Convegno intende raccontare alcuni risultati raggiunti nei percorsi d’inclusione sociale del Reddito di Cittadinanza (RdC), a partire dalla voce degli operatori dei servizi sociali che hanno frequentato il Corso per Case Manager e di coloro che hanno partecipato alla Ricerca RdC-03 “Interrelazioni fra reddito, genitorialità e sviluppo dei bambini tra 0-3 anni”, realizzati grazie alle risorse del PON Inclusione FSE 2014-2020. Il primo è un corso di alta formazione universitaria per i Case Manager, i professionisti che coordinano le équipe multidisciplinari impegnate nella progettazione e nella gestione dei Patti per l’inclusione sociale. La seconda è una ricerca-azione per identificare i processi efficaci nel garantire lo sviluppo infantile e nel contrastare le diverse forme di povertà per i bambini dagli 0-3 anni le cui famiglie beneficiano di RdC.

Sia il corso, sia la ricerca, sono stati realizzati all’interno di un framework che fa perno sulla giustizia sociale, i diritti umani e i diritti dei bambini, che ha favorito l’attuazione di azioni di sistema e pratiche operative per implementare la policy del Reddito di Cittadinanza nella quotidianità dei servizi. Al termine del percorso formativo, che sta completando la sua quarta edizione e di ricerca, l’evento propone un momento di ascolto e confronto con i corsisti e diversi partecipanti e un momento di restituzione in plenaria, con ulteriori contributi alla riflessione. La mattina del 31 maggio 2022, in particolare è prevista una riflessione ad ampio raggio sul Reddito di Cittadinanza fra rappresentanti del mondo della cultura, delle istituzioni, esperti e ricercatori. La giornata si aprirà con i saluti del sottosegretario del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rossella Accoto, e si concluderà con l’intervento del ministro dello stesso dicastero, Andrea Orlando.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali