In Gu n. 155 del 5 luglio 2023 è stato pubblicato il Decreto 9 giugno del Ministero della giustizia recante l’ “Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilita’, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalita’ di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attivita’ di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività“.

Dopo il via libera del Garante privacy sul regolamento che disciplina il trattamento dei dati un altro provvedimento che serve a rendere operativi i Centri per la giustizia riparativa, definiti all’art. 42 lettera g) del D.Lgs 150/2022 come la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attivita’ necessarie all’organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale è presente il Decreto 9 giugno 2023 che disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa.

Fonte: Gazzetta Ufficiale