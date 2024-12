Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», Missione 2, Componente 2, del PNRR

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 298 del 20 dicembre 2024 il Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica informa che con il decreto del direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 12 dicembre 2024, n. 302, si è data attuazione dell’art. 2, comma 3, del decreto del Capo dipartimento energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 164 del 17 aprile 2024.



Il decreto direttoriale, in particolare, ha disposto lo scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato 1 al predetto decreto dipartimentale al fine di riassegnare le risorse residue rinvenute al 31 ottobre 2024.



Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica https://www.mase.gov.it/

Fonte: Gazzetta Ufficiale