Con comunicato, pubblicato in GU Serie Generale n. 23 del 29 gennaio 2025, relativo al decreto ministeriale 22 novembre 2024 – Investimenti sostenibili 4.0 – Attivazione di un nuovo bando finanziato a valere sulle risorse del PN RIC 2021 – 2027 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 22 novembre 2024, in attuazione degli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», sono state definite le modalità di sostegno per la realizzazione dei programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese, localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0., in particolare ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal medesimo Programma nazionale.



Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 22 gennaio 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale