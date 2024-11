Innoviamo Conegliano, il Comune promuove un ciclo di incontri dedicati all’innovazione

Il Comune di Conegliano ha avviato un ciclo di incontri dedicati all’innovazione e alla diffusione di competenze digitali. Si tratta di un progetto di formazione gratuito per la cittadinanza che punta a coinvolgere cittadini curiosi di aumentare le proprie conoscenze sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie per migliorare l’alfabetizzazione digitale dei cittadini, ma anche per trasmettere contenuti utili per coloro che volessero cimentarsi professionalmente con il mondo del digitale.

Gli incontri, a cadenza settimanale, iniziano il 7 novembre e abbracciano temi quali l’e-commerce, il mondo del 3D e i rudimenti sull’avvio di un’impresa tecnologica.

Il 1° incontro il 7 novembre “E-commerce. Opportunità e rischi” è condotto da G. Canzian (https://innexco.it/) uno dei più apprezzati esperti in Marketing della provincia di Treviso, fondatore di INNEXCO, una struttura che si occupa di Web Marketing.

Il 14 novembre si parla di “3D come strumento di comunicazione e di formazione” con E. Sagnotti fondatore e direttore generale dell’azienda Bluemotion srl.

L’ultima pillola è il 21 novembre con M. Polico, imprenditore digital che presenterà il libro intitolato “La tua idea non vale nulla. imprenditori o imprenditrici digitali si nasce o si diventa?” Tutti gli errori da fare per creare un’impresa da zero e trasformarla in un business vincente. Gli incontri sono promossi dal Comune di Conegliano, Assessorato all’Innovazione Tecnologica e Politiche Giovanili, Progetto Giovani, Informacittà-Informagiovani “C. Pavesi” e Cooperativa sociale Insieme Si Può. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione al link: t.ly/a-XCG

Fonte: comune di Conegliano