Pubblicato in GU Serie Generale n. 26 del 1 febbraio 2024 ilDPCM 19 gennaio 2024 reccante la “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori non comunitari per il triennio 2023-2025. Modifica date click day”.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote, di cui all’art. 8, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023 decorrono dalle ore 9,00 del 18, del 21 e del 25 marzo 2024, in luogo del 5, del 7 e del 12 febbraio 2024.

Fonte: Gazzetta Ufficiale