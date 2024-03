Incompatibilità del divieto di incremento del quinto col diritto dell’Unione europea

Il divieto di incremento del quinto in favore della mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, previsto dal regolamento applicativo del codice dei contratti pubblici d.P.R. n. 207 del 2010, contrasta con il diritto dell’Unione europea e va disapplicato da parte del giudice nazionale (1).



