In gazzetta ufficiale il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali

Il 16 novembre 2022 l’Aran e i sindacati hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021 (CCNL), relativo ai circa 430.000 dipendenti del Comparto delle Funzioni locali.

Il CCNL si caratterizza per le numerose e rilevanti innovazioni in materia di ordinamento professionale dei dipendenti degli enti locali, oltre che per le novità che attengono all’aspetto prettamente retributivo.

L’introduzione di nuovi istituti e l’adeguamento economico richiede da parte degli Enti locali uno sforzo attuativo e alcuni rapidi adempimenti.

Tutti temi trattati in un recente webinar AnciRisponde di approfondimento organizzato da Anci Digitale il 12 gennaio scorso.

Il testo del Contratto collettivo comprensivo dei relativi allegati è disponibile in GU Serie Generale n. 20 del 25 gennaio 2023.

Fonte: Gazzetta Ufficiale