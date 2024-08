Cosenza, ‘CamERAdigitale’: la Camera di Commercio supporta la transizione digitale delle imprese

La Camera di Commercio di Cosenza attraverso il Punto Impresa Digitale e con il coinvolgimento di DINTEC, società in house del sistema camerale specializzata sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione, intende fornire strumenti di accompagnamento in materia digitale e green alle imprese cosentine.

Al fine di raggiungere questo obiettivo, la Camera di commercio attiverà il progetto CamERAdigitale, un percorso di analisi del fabbisogno di innovazione delle imprese cosentine per individuare i servizi consulenziali adatti a ciascuna di esse.

L’erogazione dei servizi digitali one to one, conseguenti alla suddetta analisi dei fabbisogni, è finalizzata ad orientare le scelte strategiche ed industriali dei comparti economici stimolando i settori produttivi del territorio cosentino ad implementare sistemi organizzativi e piani strategici realmente attuativi della transizione digitale.

Le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale sono plurime e difficoltose soprattutto per un tessuto imprenditoriale che necessita di una guida: per questo ciascuna realtà imprenditoriale locale interessata potrà fruire di una serie di servizi individuali che porteranno a definire delle scelte strategiche e industriali per promuovere una reale transizione digitale e green. L’iniziativa parte con una serie di interviste mirate condotte dagli esperti del PID, il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Cosenza, per poi elaborare un programma coerente con le necessità evidenziate. Per informazioni consultare la pagina dedicata.

Fonte: Camera di Commercio di Cosenza