Il rating delle imprese gestito da Anac: le novità previste

Presso l’Anac, che ne cura la gestione, è istituito un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

L’Anac ha diffuso delle slide allegate, curate dal dott. Alberto Cucchiarelli, in cui sono sono indicate le novità che riguardano il rating in oggetto.

