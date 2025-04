Delibera riguardante i soggetti obbligati alla contribuzione a favore dell’A.N.A.C

Pubblicata in Gazzetta la Delibera 30 dicembre 2024 avente ad oggetto ” Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2025. (Delibera n. 598)“.

A norma dell’articolo 1 sono obbligati alla contribuzione a favore dell’A.N.AC., nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti, di cui all’art. 1, lettera a), dell’allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023;

b) gli operatori economici, di cui all’art. 1, lettera l), dell’allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);

c) le società organismo di attestazione, di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.

La stessa Delibera prevede i casi in cui il contributo non è dovuto e le modalità per richiedere l’esenzione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale