Il Comune di Roma e Leonardo contro la dispersione scolastica tramite la formazione tecnologica

Il Comune di Roma e Leonardo, azienda di interesse nazionale con plurime diramazioni, hanno siglato un accordo che punta sulla formazione tecnologica, in particolare la diffusione di competenze informatiche e di sicurezza digitale per contrastare la dispersione scolastica dei giovani.

Tramite l’avvio di un programma di corsi di formazione che prenderanno il via da Acilia, in X Municipio in forza di un accordo triennale, i ragazzi tra i 14 e i 18 anni interessati dal fenomeno della dispersione scolastica potranno contare sulla disponibilità di un percorso formativo nei settori dell’informatica, della cybersicurezza e delle tecnologie innovative; l’obiettivo è di coinvolgere i giovani contribuendo ad inserire nelle aziende di alta tecnologia il personale dotato di competenze digitali.

Il percorso formativo verrà gestito tramite 6 centri di formazione della Regione Lazio e prevederà una serie di lezioni con inserimento in contesti lavorativi in modo da maturare un’esperienza pratica.

Con Leonardo verrà avviato un percorso triennale di formazione per operatore informatico e un laboratorio legato ai temi della cybersicurezza: l’azienda metterà a disposizione la possibilità di inserimento nell’organigramma.

Fonte: comune di Roma