Identità digitale, il nuovo ‘portafoglio’ europeo per cittadini e imprese

Il 29 giugno 2023 è stato raggiunto un accordo politico provvisorio fra il Consiglio e il Parlamento europeo sugli elementi fondamentali del nuovo framework per l’identità digitale (eID).

L’obiettivo è di garantire l’accesso dei cittadini e delle imprese a un’identificazione e un’autenticazione elettronica sicura mediante un portafoglio digitale personale (personal digital wallet) su telefono cellulare. In questo modo, verrebbe creato un mezzo armonizzato di identità digitale europea, basato sul concetto di portafoglio di identità digitale. Essendo rilasciato nell’ambito di schemi nazionali, il wallet sarebbe un eID means a tutti gli effetti. A tal proposito il testo dell’accordo provvisorio sviluppa ulteriormente il concetto di portafoglio e la sua interazione con i mezzi di identificazione elettronica nazionali.

Il portafoglio opererà insieme al Sistema tecnico una tantum (Once Only Technical System –OOTS), sviluppato nell’ambito delle attività prevista dal Regolamento 1724/2018, che istituisce uno Sportello unico digitale. Entro il 2030 almeno l’80% dei cittadini europei dovranno essere in grado di accedere ai principali servizi pubblici tramite l’eID.

Fonte: Dipartimento per le Politiche Europee