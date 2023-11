Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture- edizione 2023

In GU Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2023 si da notizia che in data 30 ottobre 2023, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e’ stata approvata la guida annuale sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO 2 – edizione 2023, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva n. 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO 2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

Il decreto e la guida sono pubblicati sui rispettivi siti web delMinistero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fonte: Gazzetta Ufficiale