Il Dipartimento per lo Sport comunica che, ieri, è terminato l’iter amministrativo per il pagamento dei contributi a fondo perduto per la gestione di impianti sportivi, di cui all’art. 4 del d.p.c.m del 24 marzo 2023, a favore dei soggetti ammessi nella graduatoria ( link alla graduatoria ).

I primi accreditamenti, previsti per inizio febbraio, saranno effettuati a seguito delle verifiche da parte degli organi di controllo.

Fonte: Dipartimento per lo Sport