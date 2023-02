Gaeta, presentata in Aula Consiliare la I° Edizione di “Favole di Gusto”

Si è svolta in Aula Consiliare, la Conferenza stampa di presentazione della 1° edizione di “Favole di Gusto”, manifestazione organizzata dal Comune e patrocinata dalla Camera di Commercio delle Province di Latina e Frosinone, condivisa con Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud, CNA Latina Confederazione Nazionale dell’Artigianato: dopo il successo delle “Favole di Luce”, l’Amministrazione continua a scommettere sulla destagionalizzazione turistica attraverso un percorso che punta alla riscoperta dei prodotti e delle tradizioni. Alla Conferenza hanno partecipato, oltre al Sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, il Presidente della Camera di Commercio Latina-Frosinone, Giovanni Acampora; la Presidente della Confcommercio Lazio Sud Gaeta, Lucia Vagnati.

Ogni sabato e domenica del mese di marzo, dalle 17 alle 21, commercianti, mercanti ed artisti con il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali e delle Associazioni culturali del territorio si ritroveranno nel Borgo di Gaeta con l’obiettivo di valorizzare l’intera filiera dell’enogastronomia locale tra storia, sapori e tradizioni; l’evento è completamente “plastic free”, infatti una grande attenzione è rivolta al tema dell’ecosostenibilità ambientale e gli operatori potranno utilizzare solo materiali biodegradabili o riciclabili.

“Sono emozionato nel presentare questo percorso esperienziale, ha spiegato il Sindaco Cristian Leccese, alla riscoperta e promozione della gastronomia del territorio tra qualità e stili di vita, un evento che valorizza l’offerta culinaria attraverso una ricerca sull’evoluzione del cibo locale nel corso dei secoli e l’innovazione, figlia della globalizzazione. Dopo “Favole di Luce” proseguiamo con “Favole di Gusto”, una nuova iniziativa del processo di destagionalizzazione turistica, così da garantire alla Città di essere vissuta, scoperta e amata per 365 giorni all’anno”.

Nei 4 weekend di “Favole di Gusto” le attività partecipanti avranno la possibilità di adattare i menù sulla base di 4 tematiche differenti per ogni settimana: la donna nell’arte commestibile e non solo, il Mare, la Religione e il mangiar di magro, l’olio e l’oliva, innovazioni antiche e moderne dell’arte commestibile. “L’organizzazione di “Favole di Gusto” procede, conclude il Primo Cittadino, ed è densa di proposte ed iniziative che scopriremo passo dopo passo. Non mi resta che dare appuntamento a Sabato 4 marzo, alle 17, in Piazza della Libertà, per la cerimonia di inaugurazione”. Info: FB “Favole di Gusto – Gaeta”, tel. 0771.469292/465054, e-mail favoledigusto@comune.gaeta.lt.it o info@prolocogaeta.it

Fonte: Comune di Gaeta