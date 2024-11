In GU Serie Generale n. 270 del 18 novembre 2024 è stato pubblicato il Decreto 8 ottobre 2024 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante il “Ripartizione delle risorse del Fondo per l’attuazione della Strategia forestale nazionale, relativamente agli anni 2024, 2025 e 2026“.

Al fine di assicurare l’attuazione della Strategia forestale nazionale approvata con decreto interministeriale del 23 dicembre 2021, le risorse dell’apposito fondo istituito ai sensi dell’art. 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativamente agli anni 2024, 2025 e 2026 e per un ammontare pari ad euro 40.000.000,00 per ciascuna annualità, sono destinate a finanziare le azioni indicate nel prospetto contenuto all’art. 1 del provvedimento.

Le risorse del fondo di cui all’art. 1 sono ripartite tra le regioni, in continuità con i criteri già adottati nel precedente decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2022, tenendo conto dell’estensione della superficie forestale in ettari, così come stimata dall’ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio – INFC pubblicato e relativo all’anno 2015, nei limiti dell’85% delle risorse a disposizione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale