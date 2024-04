Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario

Il Ministero della Cultura con un comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 71 del 25 marzo 2024 da notizia che sul sito biblioteche.cultura.gov.it/it/ della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore è pubblicato il D.D.G. n. 221 del 15 marzo 2024 recante «Disciplina per l’assegnazione delle risorse per l’anno 2024» a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio (art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96), in favore di sistemi bibliotecari e biblioteche scolastiche.

Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12,00 (mezzogiorno) del 3 aprile 2024 alle ore 12,00 (mezzogiorno) del 3 maggio 2024, secondo le modalita’ previste dal decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale