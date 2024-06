Fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attività di raccolta di legname depositato in fiumi e mari

In GU Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2024 il Decreto 15 maggio 2024 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che modifica il decreto 10 marzo 2023 recante: «Condizioni, criteri e modalita’ di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attività di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene».

Allegato al provvedimento si ritrova anche il “Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14.11.2012, n. 252“.

Fonte: Gazzetta Ufficiale