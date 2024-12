Fondo di solidarietà comunale, fondo speciale per l’equità del livello dei servizi e dati utili per la predisposizione del bilancio 2025

Con Comunicato del 20 dicembre 2024 il dipartimento per gli affari Interni e Territoriali informa che nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale vengono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2025, si comunica che, al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio di previsione degli enti locali per il corrente esercizio finanziario, sono stati resi disponibili alla pagina web finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/41 e sono visualizzabili con le consuete modalità i dati relativi al FSC 2025.

Poiché, per l’annualità 2025, le componenti del Fondo di solidarietà comunale legate allo sviluppo dei servizi sociali, al potenziamento degli asili nido e al trasporto degli studenti con disabilità sono state trasferite nell’ambito del nuovo Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, alla medesima pagina web finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/41, sono stati resi disponibili i relativi dati, in attesa del perfezionamento dei decreti attuativi dell’articolo 1, comma 496, lettera a), b) e c), della legge 30 dicembre 2023, n.213.

Fonte: DAIT