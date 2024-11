Foggia: online il portale con lo Sportello Telematico per i servizi ai cittadini

È stato presentato a Palazzo di Città il nuovo portale del Comune di Foggia con lo Sportello Telematico per i servizi on line. A presentare il nuovo sito, che rientra tra le misure PNRR finanziate al Comune di Foggia: il Sindaco, Maria Aida Episcopo, l’Assessore per l’innovazione digitale Davide Emanuele e il dirigente per la Transizione Digitale, Giuseppe Marchitelli.

Il progetto è stato finanziato con risorse PNRR-Missione 1- Componente 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -Misura 1.4 -Servizi e cittadinanza digitale. Il finanziamento ottenuto dal Comune di Foggia, sul bando del Dipartimento per la Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio, è stato pari a € 516.323. Il costo per la realizzazione del portale è stato pari a € 213.500,00, compresi 5 anni di manutenzione e assistenza, il resto del finanziamento sarà utilizzato per implementare le attività dell’Ente in materia di digitalizzazione di servizi alla cittadinanza. Complessivamente il Comune di Foggia sul PNRR, in materia di trasformazione digitale, è stato ammesso a finanziamento per un importo di 3.309.162 di euro.

Il portale, come affermato in premessa dal Sindaco Episcopo, si adegua alle indicazioni fornite da AGID per favorire l’inclusione digitale e migliorare la trasparenza e l’efficienza dei servizi pubblici offerti dalla Pubblica Amministrazione, pensato per rilanciare e semplificare le relazioni tra i cittadini e l’Amministrazione contiene informazioni utili e notizie aggiornate sulla vita politico-amministrativa dell’Ente.

Lo Sportello Telematico polifunzionale inserito nel nuovo portale consente, invece, la presentazione telematica di istanze e domande, senza recarsi presso gli uffici dell’Ente. Lo Sportello ha attivato 33 nuovi servizi, riferiti a diverse aree e uffici dell’Amministrazione e si affianca ad altri servizi online già assicurati dal Comune. L’utilizzo avviene tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, l’accesso allo sportello può avvenire dalla Home page dal link posto nella parte in basso, oppure attraverso la pagina dell’ufficio competente per il servizio, presente all’interno del sito.

Fonte: comune di Foggia