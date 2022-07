Firenze: nuova Card digitale per studenti dell’Ateneo e delle università americane

A Firenze, la nuova Card digitale ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’Assessore all’Università e ricerca Titta Meucci; un pass nominativo che consentirà agli studenti di avvicinarsi al patrimonio artistico della città e conoscere l’offerta culturale dei Musei civici. La Card avrà validità annuale per gli studenti dell’Università di Firenze e semestrale per gli studenti delle Università e College aderenti ad Aacupi. La delibera passerà ora all’esame del Consiglio comunale per arrivare poi all’approvazione delle relative convenzioni.

“Il modo migliore per accogliere gli studenti che arrivano in città, aprendo le porte del patrimonio artistico e culturale, ha detto l’Assessore Meucci, una Card per permettere agli iscritti all’Ateneo fiorentino non residenti a Firenze e in Città metropolitana e agli studenti delle università americane aderenti ad Aacupi di accedere ai Musei Civici alle stesse condizioni dei fiorentini.

Gli studenti dell’Università di Firenze non residenti in città sono 20mila, ai quali si aggiungono i 30mila delle università Aacupi in Italia, che con la nuova Card potranno sentirsi cittadini fiorentini.

Si tratterà di 2 Card distinte: la Card digitale annuale, riservata agli studenti universitari immatricolati Unifi, che consentirà l’accesso ai Musei civici e ai luoghi di Cultura del Comune di Firenze, al costo di 10 euro, oltre eventuali diritti di prevendita on-line; la Card digitale riservata agli studenti universitari di Università e College aderenti ad Aacupi, di durata semestrale, consentirà l’accesso ai Musei civici e ai luoghi di cultura del Comune di Firenze al costo di 10 euro, oltre eventuali diritti di prevendita on-line. L’Università degli Studi di Firenze ha 50mila studenti immatricolati, il 60-70% dei quali, in quanto provenienti dalla città metropolitana di Firenze, potranno avere accesso alla Card del Fiorentino; Aacupi, Association of American College and University Programs in Italy, riunisce attualmente 145 Università e College che svolgono corsi in Italia a 30mila studenti l’anno.