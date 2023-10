FAMI, pubblicati dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 5 avvisi per 217 esperti

Sono stati pubblicati dal dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 5 avvisi pubblici per la selezione di un totale di 217 esperti, finanziati con il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), per il potenziamento degli uffici impegnati nel settore dell’immigrazione, dell’asilo e della protezione internazionale.

In particolare, i bandi riguardano:

– 7 esperti in raccolta e analisi dati;

– 17 esperti in relazioni internazionali;

– 4 esperti settore appalti pubblici;

– 11 esperti economico-finanziari;

– 178 esperti amministrativi.

Gli interessati potranno fare domanda entro il 19 ottobre 2023, previa registrazione sul portale inPA (https://www.inpa.gov.it).

Fonte: Viminale