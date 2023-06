EUinMyRegion Train Trip: in treno alla scoperta dei progetti finanziati

Cosa fa la politica di coesione per i cittadini? Quali sono i progetti finanziati dall’Unione europea? Per scoprirlo, seguiamo 3 giovani giornaliste nel viaggio in treno alla scoperta dell’Europa e dei progetti finanziati dall’Unione europea.

Ani Arveladze (Euronews Georgia), Laura Bannier (Virgule.lu, Lussemburgo) e Mateja Kelemenic (HRT Radio, Croazia) il 2 giugno hanno iniziato il loro viaggio attraverso 5 paesi dell’UE (Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Slovenia e Italia) e 7 città (Cracovia, Katowice, Olomouc, Vienna, Graz, Lubiana e Gorizia) con lo scopo di mostrare i benefici della politica di coesione dell’Ue ai giovani e incoraggiare viaggi rispettosi dell’ambiente.

Vuoi saperne di più? Fino al 16 giugno saranno on the road, segui le loro tappe in tempo reale su Instagram, FB e Twitter e sul sito della DG REGIO.

Consulta la news EUinMyRegion Train Trip – People. Projects. Places e scopri di più, sulle iniziative realizzate dall’Agenzia per la coesione territoriale, ideate per raccontare i progetti realizzati dalla politica di coesione.

Fonte: Agenzia per la Coesione territoriale