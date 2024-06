Esonero contributivo in attuazione dell’art. 6, comma 1, del decreto 19 ottobre 2023 nell’ambito del PNRR

Il Ministero dell’Università e della Ricerca con un comunicato presente in GU Serie generale n. 126 del 31 maggio 2024 da notizia che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca al seguente link https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-644 -del-15-05-2024 il decreto direttoriale n. 644 del 15 maggio 2024, recante «Avviso pubblico per la concessione dell’esonero contributivo in attuazione dell’art. 6, comma 1, del decreto interministeriale n. 1456 del 19 ottobre 2023 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori da parte delle imprese” – Sub-investimento “Incentivi alle imprese per l’assunzione di ricercatori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU».

Fonte: Gazzetta Ufficiale