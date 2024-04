Esercizio delle funzioni di componente degli uffici elettorali di sezione in occasione delle prossime consultazioni elettorali

La Circolare n. 28 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali sottolinea in premessa che , in occasione dello svolgimento di ogni consultazione popolare elettorale o referendaria, che costituisce per il corpo elettorale chiamato al voto la massima e libera espressione di democrazia e partecipazione alla vita pubblica, nazionale o locale, assume grandissima rilevanza e delicatezza l’esercizio delle funzioni di presidente, scrutatore e segretario degli uffici elettorali di sezione.

Ma segnala anche che purtroppo, in occasione di precedenti consultazioni elettorali, specie negli ultimi anni e soprattutto nelle grandi città, si è verificato un numero elevatissimo di impedimenti e rinunce,

anche all’ultimo momento, di presidenti e scrutatori, con conseguenti difficoltà nel reperimento

dei sostituti e, sovente, con notevoli ritardi nella costituzione e nella operatività dei seggi

elettorali.

Per questi fa appello ai Sindaci affinché valutino la possibilità di raccogliere, con ogni procedura ritenuta utile, la preventiva disponibilità dei propri elettori, sebbene non iscritti nel rispettivo Albo degli scrutatori, ad essere inseriti in apposito elenco aggiuntivo e a subentrare nell’esercizio delle funzioni di scrutatore e, laddove strettamente necessario – specie se in possesso di adeguati requisiti di studio o professionali – anche di presidente di seggio in tutti i casi di improvvisa vacanza dei componenti originariamente nominati presso gli uffici sezionali.

Fonte: Gazzetta Ufficiale