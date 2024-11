Energy release: il MASE approva le regole operative GSE

Con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica annuncia di aver approvato le regole operative del GSE sull’“energy release”: prevista dal decreto 181 del 2023, la norma si rivolge alle imprese a forte consumo di energia elettrica, che vogliano realizzare nuova capacità di generazione da fonte rinnovabile, o attraverso nuovi impianti o con il rifacimento degli esistenti. Il provvedimento di approvazione reca la firma del Direttore generale mercati e infrastrutture energetiche del Dipartimento Energia MASE.

Il meccanismo dell’ “energy release” prevede -si legge nella nota – la possibilità di anticipazione, per un periodo di tre anni, di una quota parte della quantità di energia elettrica rinnovabile e le relative garanzie di origine a un prezzo di cessione definito dal Gestore dei Servizi Energetici, da restituire poi in venti anni a decorrere dall’effettiva entrata in esercizio degli impianti.

I successivi passaggi sono ora il bando per l’assegnazione e l’apertura del portale per le manifestazioni di interesse ad accedere al beneficio.

Fonte: MASE