Elezionipolitiche2022, online le istruzioni per gli uffici elettorali di sezione-circoscrizione Estero

Sono consultabili online le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione istituiti presso l’ufficio centrale e gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero, redatte a cura della dalla direzione centrale per i Servizi Elettorali- dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno.

La pubblicazione si articola in tre parti, relative rispettivamente alla composizione dell’ufficio elettorale di sezione, alle attività preliminari alle operazioni di scrutinio e alle disposizioni penali, seguite dalle pagine sul “Riepilogo plichi da confezionare per le elezioni politiche circoscrizione Estero” e la normativa relativa alle operazioni degli uffici di sezione.

Fonte: Viminale