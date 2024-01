Elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato

Il Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali ha diramato la Circolare n. 6 del 25 gennaio 2024 rammentando che il 24 febbraio p.v. è il termine ultimo previsto dalla vigente normativa entro il quale devono verificarsi le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli comunali per motivi diversi dalla scadenza naturale, ai fini dell’inclusione nel “turno di primavera” (art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall’art. 8, comma l, lettera a) della legge 30 aprile 1999, n. 120).

Alle prossime consultazioni sono pertanto interessati i consigli comunali per i quali entro il predetto termine sia intervenuto il provvedimento di scioglimento, ai sensi dell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto il Dipartimento in considerazione dell’imminente scadenza, richiede sia data tempestiva comunicazione delle fattispecie perfezionate alla data del 20 febbraio p. v.

Fonte: DAIT