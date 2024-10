Elenco dei revisori dei conti degli enti locali – Presentazione delle nuove domande di iscrizione nell’Elenco in vigore dal 1° gennaio 2025 e adempimenti per i soggetti già iscritti

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale informa che con decreto ministeriale del 25 ottobre 2024, visualizzabile nelle “Risorse correlate”, è stato approvato l’avviso relativo alle modalità e ai termini per l’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2025.

La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica, perentoriamente dalle ore 12.00 del 30 ottobre 2024 alle ore 12.00 del 16 dicembre 2024, secondo le modalità stabilite nel suddetto avviso.

Per la presentazione delle domande è necessario accedere al seguente link e selezionare la sezione denominata: “Accedi all’area dei revisori” quindi quella “Accedi alle banche dati” e infine “Accedi all’area personale”.

L’accesso può avvenire esclusivamente tramite identità digitale: SPID, CIE e CNS.

Al fine di garantire la massima semplificazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche nella presente fase di iscrizione, l’Ufficio preposto indicato nella sezione “Contatti”, garantirà assistenza amministrativa e tecnica, sia telefonicamente che per posta elettronica.

Analoga comunicazione sarà data, tramite pec, a tutti gli iscritti e a coloro che nei precedenti periodi si sono registrati nel sistema.

Fonte: Ministero dell’Interno